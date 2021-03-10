Байкальские спасатели нашли мужчину, потерявшегося в поисках Тёмной Пади

В Слюдянском районе Иркутской области спасатели нашли мужчину, около суток плутавшего в лесу в поисках железнодорожной станции Тёмная Падь. Об этом случае рассказали в пресс-службе Байкальского поисково-спасательного отряда.







На снегоходе, а затем на вездеходе «Трэкол» мужчину доставили до города Слюдянка. Его передали его специалистам скорой помощи в состоянии переохлаждения и с признаками повышенного сахара в крови.









Восьмого марта 69-летний иркутянин пересёк озеро Байкал от города Слюдянка до 149 км Кругобайкальской железной дороги. Там он спросил дорогу до станции Тёмная Падь, откуда планировал уехать на электричке в Иркутск. Направляясь от КБЖД к Тёмной Пади, мужчина заблудился.В Байкальский поисково-спасательный отряд информация поступила 9 марта после десяти утра от родственницы заблудившегося. Она сообщила, что мужчина переночевал в лесу. Кроме того, он диабетик, инсулина с собой нет. Выйти самостоятельно он не мог.С базы Слюдянского поисково-спасательного подразделения на поиски выехали пять спасателей.- Мы сразу связались с потерявшимся по телефону, выяснили как он двигался, что видит и слышит вокруг, попросили оставаться на месте. По прибытии отработали направление на Падь Тёмную, следов не обнаружили. Стало ясно, что, вероятнее всего, он свернул в распадок правее. Мы начали движение на снегоходе вверх по ручью Левая Ангасолка периодически подавая сигналы при помощи ракетницы. Мужчина видел, отвечал. Проехав 7,5 километров вверх по распадку мы обнаружили заблудившегося, - рассказал спасатель Николай Пинчук.