Эпицентр был в пяти километрах от границы
Подземный толчок магнитудой 3,6 зафиксирован в северо-западной части Монголии, сообщает «Интерфакс».
По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала Единой Геофизической службы РАН, эпицентр землетрясения, имел координаты 51.86 градуса северной широты и 99.67 градуса восточной долготы. Эпицентр находился примерно в 5 км от границы с Россией.
Интенсивность сотрясений в эпицентре составила 4,3 балла по шкале MSK-64.
Как сообщал «Байкал-Daily», 12 января жителей Бурятии и Иркутской области ранним утром разбудили ощутимые подземные толчки. Эпицентр землетрясения находился в Монголии.
В Монголии у границы с Россией произошло землетрясение
Происшествия, Фото:
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