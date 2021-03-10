Дерзкая кража произошла на рынке
Кнопка экстренного вызова сработала вечером на продуктовом рынке на улице Тулаева в Улан-Удэ.
Прибывшие сотрудники группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии вместе с работниками службы безопасности рынка задержали трёх воров.
Мужчины во время закрытия рынка схватили мешок кедрового ореха, набили карманы яблоками и грецкими орехами и попытались убежать. Работники службы безопасности обнаружили кражу по системе видеонаблюдения и нажали кнопку тревожной сигнализации. Наряд вневедомственной охраны заблокировал пути отхода и задержал подозреваемых.
Задержанные были в состоянии алкогольного опьянения. Их доставили в отдел полиции.
В отношении одного из задержанных, 33-летнего местного жителя возбуждено уголовное дело за попытку кражи 17 килограммов кедрового ореха стоимостью более 8 тысяч рублей.
По информации Росгвардии по Бурятии
В Улан-Удэ пьяные воры набили карманы яблоками и орехами
Происшествия, Фото:
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