В Улан-Удэ пьяные воры набили карманы яблоками и орехами

Происшествия, Фото: Росгвардия по Бурятии

Дерзкая кража произошла на рынке



Кнопка экстренного вызова сработала вечером на продуктовом рынке на улице Тулаева в Улан-Удэ.



Прибывшие сотрудники группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии вместе с работниками службы безопасности рынка задержали трёх воров.



Мужчины во время закрытия рынка схватили мешок кедрового ореха, набили карманы яблоками и грецкими орехами и попытались убежать. Работники службы безопасности обнаружили кражу по системе видеонаблюдения и нажали кнопку тревожной сигнализации. Наряд вневедомственной охраны заблокировал пути отхода и задержал подозреваемых.



Задержанные были в состоянии алкогольного опьянения. Их доставили в отдел полиции.



В отношении одного из задержанных, 33-летнего местного жителя возбуждено уголовное дело за попытку кражи 17 килограммов кедрового ореха стоимостью более 8 тысяч рублей.





По информации Росгвардии по Бурятии

