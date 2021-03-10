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Братчанка перевела мошенникам больше 900 тысяч

Братчанка перевела мошенникам больше 900 тысяч
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Женщина поверила лжесотруднику банка

45-летняя жительница Братска отдала мошенникам почти миллион рублей.

Женщине позвонил неизвестный и, представившись сотрудником службы безопасности банка, сообщил, что на её имя оформлен кредит, превышающий 1 млн рублей. Чтобы отменить кредит и не платить проценты, ей было предложено внести на резервные счета эквивалент этой суммы.

В дальнейшем под руководством лжебанкира братчанка оформила новый заём. После обналичила деньги со всех своих счетов и небольшими суммами перевела их на номера мобильных телефонов, представленные аферистом, как резервные банковские счета.

Ущерб от махинаций превысил 900 тысяч рублей.

Полицейские установили, что перевод средств вёлся на номера сотовой компании Санкт-Петербурга.

В настоящее время по этому обращению проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщили в ГУ МВД по Иркутской области.


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