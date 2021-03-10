ДТП произошло на «Интерьере»
Необычное ДТП произошло сегодня около 8 часов утра возле остановки «Интерьер» в Улан-Удэ.
Внедорожник «Лэнд Крузер» встал на перекрёстке, предположительно, из-за поломки. Остановившийся автомобиль объезжал автобус маршрута №77, но неудачно. Уходя на правую полосу, автобус зацепил внедорожник и буквально протащил его несколько метров по перекрёстку.
Очевидцы рассказали, что водитель автобуса на месте происшествия свою вину не признавал.
И «Лэнд Крузер», и автобус получили механические повреждения.
Как сообщал «Байкал-Daily», с конца февраля в Бурятии зафиксирована череда ДТП по вине пьяных водителей. Одна из последних аварий произошла вчера – пострадали две девушки.
В Улан-Удэ автобус протащил внедорожник
Происшествия, Фото:
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