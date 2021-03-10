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В Улан-Удэ автобус протащил внедорожник

В Улан-Удэ автобус протащил внедорожник
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
ДТП произошло на «Интерьере»

Необычное ДТП произошло сегодня около 8 часов утра возле остановки «Интерьер» в Улан-Удэ.

Внедорожник «Лэнд Крузер» встал на перекрёстке, предположительно, из-за поломки. Остановившийся автомобиль объезжал автобус маршрута №77, но неудачно. Уходя на правую полосу, автобус зацепил внедорожник и буквально протащил его несколько метров по перекрёстку.

Очевидцы рассказали, что водитель автобуса на месте происшествия свою вину не признавал.

И «Лэнд Крузер», и автобус получили механические повреждения.

Как сообщал «Байкал-Daily», с конца февраля в Бурятии зафиксирована череда ДТП по вине пьяных водителей. Одна из последних аварий произошла вчера – пострадали две девушки.
ДТП автобус
 
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