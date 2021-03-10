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В Бурятии «чёрных» лесорубов нашли по следам от грузовика

В Бурятии «чёрных» лесорубов нашли по следам от грузовика
Происшествия,  Фото:агентство лесного хозяйства
Мужчины незаконно рубили лиственницы

Во время рейдового патрулирования в лесах Еравнинского района Бурятии лесные инспекторы обнаружили следы грузовика «КамАЗ». Они решили оставить свой автомобиль и пешком проследовать по следам.

След вёл их глубоко в лес. Вскоре лесники обнаружили двух мужчин, которые рубили деревья и грузили в автомобиль. Мужчины сознались, что спилили лиственницы незаконно.

Первый нарушитель из села Исинга Еравнинского района, а другой из села Итанца Прибайкальского района.

Мужчины успели заготовить около 28 кубометров древесины. Ущерб, причиненный лесному фонду, составил более 142 тысяч рублей.

Незаконно заготовленная древесина, автомобиль «КамАЗ» и бензопила были изъяты.

В отношении нарушителей составлены протоколы по статье 260 УК «Незаконная рубка лесных насаждений». Все материалы переданы в ОМВД по Еравнинскому району для возбуждения уголовного дела, сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.

Лесники просят жителей Бурятии незамедлительно сообщать о фактах незаконных рубок на горячую линию лесной охраны по телефону (3012)20-44-44 или на единые дежурные диспетчерские службы районов. Информация принимается круглосуточно.



черные лесорубы
 
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