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С начала года в Бурятии в ДТП погибли 10 человек

С начала года в Бурятии в ДТП погибли 10 человек
Происшествия,  Фото:УГИБДД по Бурятии
По вине пьяных водителей произошло 16 ДТП

За два месяца 2021 года на дорогах Бурятии зарегистрировано 101 ДТП, в результате которых 10 человек погибли и 132 получили травмы. В каждой восьмой аварии пострадал ребёнок в возрасте до 16 лет.

По вине пьяных водителей совершено 16 ДТП, в результате которых пятеро человек погибло и 23 травмированы.

В отношении водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии опьянения, по ст. 12.8 КоАП РФ возбуждено 710 дел об административных правонарушениях.

За отказ от прохождения освидетельствования на состояние опьянения привлечены 222 водителя. 240 нарушителей задержаны за повторное управление транспортом в состоянии опьянения или отказ от прохождения освидетельствования.

По вине пешеходов произошло восемь ДТП, в результате которых четыре человека погибли и столько же получили ранения. За нарушения ПДД к административной ответственности привлечено 709 пешеходов.

При надзоре за дорожным движением сотрудники ГИБДД возбудили 64 710 дел об административных правонарушениях, в том числе 39 745 постановлений по нарушениям, зафиксированным камерами ЦАФАП.

- Зарегистрировано 55 дорожных аварий с недостатками в транспортно-эксплуатационном состоянии дорог. В ходе проведения обследований и проверок улично-дорожной сети выдано 409 предписаний на устранение выявленных недостатков в содержании автомобильных дорог и улиц. За невыполнение в срок законных предписаний ГИБДД по ст. 19.5 КРФ об АП возбуждено 28 административных дел, в том числе 23 – в отношении юридических лиц, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.

Как сообщал «Байкал-Daily», в праздничные дни с 6 по 8 марта сотрудники ГИБДД задержали 57 пьяных водителей.
ДТП смерть
 
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