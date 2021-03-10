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В Улан-Удэ пропала пенсионерка в халате и тапочках

В Улан-Удэ пропала пенсионерка в халате и тапочках
Происшествия,  Фото:ориентировка МВД по Бурятии
Пропавшая пожилая женщина может представляться «бабой Надей»

В Улан-Удэ полицейские разыскивают 82-летнюю Анастасию Николаевну Карбаинову (Жирову), пропавшую в одном халате и тапочках. Вечером 9 марта пожилая женщина ушла из социального учреждения и до настоящего времени не вернулась, сообщили в МВД по Бурятии.

Приметы: европейской внешности, на вид 80 лет, рост 160 см, худощавого телосложения, волосы седые.

Была одета: шапка чёрного цвета, розовый халат, чёрные колготки, зелёные тапочки.

Может представляться «бабой Надей», не ориентируется на местности.

При наличии какой-либо информации о пропавшей или её местонахождении полиция просит сообщить по телефонам: 8-924-555-97-55, 8-964-406-96-02, или 102 (112).
пропавшие без вести
 
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