В Улан-Удэ пропала пенсионерка в халате и тапочках

Происшествия, Фото: ориентировка МВД по Бурятии

Пропавшая пожилая женщина может представляться «бабой Надей»



В Улан-Удэ полицейские разыскивают 82-летнюю Анастасию Николаевну Карбаинову (Жирову), пропавшую в одном халате и тапочках. Вечером 9 марта пожилая женщина ушла из социального учреждения и до настоящего времени не вернулась, сообщили в МВД по Бурятии.



Приметы: европейской внешности, на вид 80 лет, рост 160 см, худощавого телосложения, волосы седые.



Была одета: шапка чёрного цвета, розовый халат, чёрные колготки, зелёные тапочки.



Может представляться «бабой Надей», не ориентируется на местности.



При наличии какой-либо информации о пропавшей или её местонахождении полиция просит сообщить по телефонам: 8-924-555-97-55, 8-964-406-96-02, или 102 (112).

