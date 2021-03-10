Парочка познакомилась в скупке
Вечером 23 февраля 31-летняя улан-удэнка стала жертвой грабежа. Женщина рассказала полицейским, что несколько минут назад её новый знакомый сорвал с шеи золотую цепочку с крестом стоимостью восемь тысяч рублей. Ориентировка на подозреваемого была передана всем наружным нарядам, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
Вскоре выяснилось, что саму женщину несколько часов назад доставляли в опорный пункт полиции за административное правонарушение в компании 28-летнего улан-удэнца. Так личность грабителя была установлена.
Сотрудники ППС задержали мужчину. Цепочка и крестик у него изъяты.
Выяснилось, что женщина познакомилась с мужчиной в скупке, куда оба пришли сдавать имущество. Решив продолжить знакомство за распитием спиртного, женщина пригласила мужчину к себе. В подъезде дома новый знакомый увидел на шее украшение, сорвал его и убежал.
Мужчина ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления.
Возбуждено уголовное дело о грабеже.
Улан-удэнку ограбил незнакомец, которого она пригласила домой
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