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Улан-удэнку ограбил незнакомец, которого она пригласила домой

Улан-удэнку ограбил незнакомец, которого она пригласила домой
Происшествия, 
Парочка познакомилась в скупке

Вечером 23 февраля 31-летняя улан-удэнка стала жертвой грабежа. Женщина рассказала полицейским, что несколько минут назад её новый знакомый сорвал с шеи золотую цепочку с крестом стоимостью восемь тысяч рублей. Ориентировка на подозреваемого была передана всем наружным нарядам, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

Вскоре выяснилось, что саму женщину несколько часов назад доставляли в опорный пункт полиции за административное правонарушение в компании 28-летнего улан-удэнца. Так личность грабителя была установлена.

Сотрудники ППС задержали мужчину. Цепочка и крестик у него изъяты.

Выяснилось, что женщина познакомилась с мужчиной в скупке, куда оба пришли сдавать имущество. Решив продолжить знакомство за распитием спиртного, женщина пригласила мужчину к себе. В подъезде дома новый знакомый увидел на шее украшение, сорвал его и убежал.

Мужчина ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления.

Возбуждено уголовное дело о грабеже.


грабеж
 
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