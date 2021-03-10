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Житель Иркутской области устроил наркопритон

Житель Иркутской области устроил наркопритон
Происшествия,  Фото:ГУ МВД по Иркутской области
Наркопритон обнаружили в Слюдянке

В городе Слюдянка полицейские пресекли деятельность наркопритона, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

Местный 41-летний житель с январь по февраль предоставлял свою квартиру для употребления запрещенных веществ наркоманам. Владелец квартиры ранее попадал в поле зрения правоохранительных органов.

Возбуждено уголовное дело по статье «Организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств».

Всего с начала года полиция Иркутской области пресекла деятельность четырёх подобных притонов. Организаторы привлечены к уголовной ответственности либо подлежат привлечению к таковой.



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