Житель Иркутской области устроил наркопритон

Происшествия, Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Наркопритон обнаружили в Слюдянке



В городе Слюдянка полицейские пресекли деятельность наркопритона, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.



Местный 41-летний житель с январь по февраль предоставлял свою квартиру для употребления запрещенных веществ наркоманам. Владелец квартиры ранее попадал в поле зрения правоохранительных органов.



Возбуждено уголовное дело по статье «Организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств».



Всего с начала года полиция Иркутской области пресекла деятельность четырёх подобных притонов. Организаторы привлечены к уголовной ответственности либо подлежат привлечению к таковой.







