Наркопритон обнаружили в Слюдянке
В городе Слюдянка полицейские пресекли деятельность наркопритона, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.
Местный 41-летний житель с январь по февраль предоставлял свою квартиру для употребления запрещенных веществ наркоманам. Владелец квартиры ранее попадал в поле зрения правоохранительных органов.
Возбуждено уголовное дело по статье «Организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств».
Всего с начала года полиция Иркутской области пресекла деятельность четырёх подобных притонов. Организаторы привлечены к уголовной ответственности либо подлежат привлечению к таковой.
Житель Иркутской области устроил наркопритон
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Наркопритон обнаружили в Слюдянке
На обманщицу возбудили семь уголовных дел
Наркокурьер вёз «синтетику» в Бурятию из Перми
В Тулуне загорелась квартира в деревянном доме
Патрулировавшие росгвардейцы вовремя увидели дым от ночного пожара
Пьяный мужчина пытался скрыться на грузовике
Пожар случился сегодня ночью
Авария случилась вчера вечером
Обе машины после столкновения отбросило по дороге
Уголовное дело с утверждённым прокуратурой обвинительным заключением направлено в суд
Мужчина не удержался от очередной кражи
Девушку, на которую набросилась собака, спас охранник
Хозяйка цветочного магазина поверила телефонным аферистам
В Следкоме раскрыли подробности браконьерского скандала в Бурятии
Жеребёнок отбился от табуна