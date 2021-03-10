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Улан-удэнка продавала в интернете несуществующие вещи

Улан-удэнка продавала в интернете несуществующие вещи
Происшествия,  Фото:pixabay.com
На обманщицу возбудили семь уголовных дел

На девушку из Улан-Удэ возбудили семь уголовных дел по статье «Мошенничество», которые были объединены в одно производство.

Полицейские установили, что 29-летняя горожанка с мая по сентябрь 2020 года создала интернет-магазин по продаже женской одежды по «закупочным ценам» в социальной сети. Примечательно, что товара у неё не было, а фотографии она скачала в интернете.

Мошенница ранее неоднократно была судима за аналогичные преступления, но не сделала должных выводов.

Потерпевшими признаны граждане из разных регионов страны. Общий ущерб от действий мошенницы составил около 140 тысяч рублей.

Сотрудники полиции устанавливают причастность подозреваемой к аналогичным преступлениям. Максимальная санкция данной статьи – лишение свободы на срок до пяти лет, сообщили в МВД по Бурятии.
мошенничество
 
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