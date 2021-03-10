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В Иркутской области пожарные спасли шесть человек

В Иркутской области пожарные спасли шесть человек
Происшествия,  Фото:ГУ МЧС по Иркутской области
В Тулуне загорелась квартира в деревянном доме

10 марта в седьмом часу утра на телефон спасения «112» поступило сообщение о пожаре в городе Тулун Иркутской области. Жильцы двухэтажного деревянного многоквартирного дома сообщали о пожаре в квартире на втором этаже, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области.

По указанному адресу были направлены подразделения пожарно-спасательной части № 20. До прибытия пожарных девять жильцов успели покинуть свои квартиры.


Пожар развивался в одной из квартир на площади 20 квадратных метров. Существовала угроза распространения огня на весь дом.

- Первоочередной задачей пожарных было спасение людей в условиях сильного задымления. Звено газодымозащитной службы с использованием спасательных устройств эвакуировали по лестничным маршам шесть человек, в числе которых три ребёнка. В течение нескольких минут открытое горение было ликвидировано. Соседние квартиры спасены от пожара, - рассказал начальник пожарно-спасательного отряда Александр Филиппович.

На месте происшествия работают дознаватели МЧС. В настоящее время установлено, что причиной пожара могло послужить короткое замыкание электропроводки. По факту пожара проводится проверка.

пожар
 
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