В Иркутской области пожарные спасли шесть человек

По указанному адресу были направлены подразделения пожарно-спасательной части № 20. До прибытия пожарных девять жильцов успели покинуть свои квартиры.







10 марта в седьмом часу утра на телефон спасения «112» поступило сообщение о пожаре в городе Тулун Иркутской области. Жильцы двухэтажного деревянного многоквартирного дома сообщали о пожаре в квартире на втором этаже, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области.Пожар развивался в одной из квартир на площади 20 квадратных метров. Существовала угроза распространения огня на весь дом.- Первоочередной задачей пожарных было спасение людей в условиях сильного задымления. Звено газодымозащитной службы с использованием спасательных устройств эвакуировали по лестничным маршам шесть человек, в числе которых три ребёнка. В течение нескольких минут открытое горение было ликвидировано. Соседние квартиры спасены от пожара, - рассказал начальник пожарно-спасательного отряда Александр Филиппович.На месте происшествия работают дознаватели МЧС. В настоящее время установлено, что причиной пожара могло послужить короткое замыкание электропроводки. По факту пожара проводится проверка.