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В Бурятии росгвардейцы спасли двух человек на пожаре

В Бурятии росгвардейцы спасли двух человек на пожаре
Происшествия,  Фото:Росгвардия по Бурятии
Патрулировавшие росгвардейцы вовремя увидели дым от ночного пожара

Сегодня ночью в посёлке Кабанск в Бурятии росгвардейцы спасли двух человек на пожаре.

Сотрудники вневедомственной охраны, находясь на маршруте патрулирования, заметили дым на территории частного дома по улице Ленина. Росгвардейцы подъехали на место. Во дворе горел кунг от грузового автомобиля, стоящего возле веранды жилого дома.

Сержанты Никита Шитиков и Михаил Лагерев сразу же сообщили о возгорании в экстренные службы и приступили к эвакуации людей из окутанного густым дымом жилого дома.

Сотрудники вневедомственной охраны вывели мужчину и женщину из дома и отвели их на безопасное расстояние.

Для ориентира пожарных росгвардейцы включили свето-звуковое устройство на служебном автомобиле. Чтобы предотвратить переход огня на жилой дом, сотрудники стали закидывать стену снегом.

Прибывшие сотрудники пожарной части № 25 ликвидировали возгорание. В результате пожара пострадавших нет. Причина возгорания в настоящее время устанавливается, сообщили в Росгвардии по Бурятии.
пожар Росгвардия
 
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