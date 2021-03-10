В Иркутской области пьяного водителя остановили стрельбой по колёсам

Происшествия, Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Пьяный мужчина пытался скрыться на грузовике



Вечером 6 марта в городе Черемхово Иркутской области экипаж ДПС заметил грузовик «Гуран», ехавший на большой скорости с нарушением правил дорожного движения. Попытку инспекторов остановить грузовик мужчина проигнорировал и попытался скрыться, увеличив скорость, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.



Во время преследования инспекторы решили применить огнестрельное оружие. После предупредительного выстрела в воздух автоинспектор выстрелил по колёсам. Это позволило остановить машину.



Грузовиком управлял 30-летний житель села Рысево Черемховского района. Он оказался нетрезв.



На нарушителя составлены протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 12.25 (невыполнение требования о предоставлении транспортного средства сотрудникам полиции), 12.26 (невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования).





