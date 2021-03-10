Пожар случился сегодня ночью
10 марта в третьем часу ночи ДНТ «Урожай» в поселении Саянтуйское Тарбагатайского района Бурятии загорелись надворные постройки. Огонь тушили восемь человек и четыре единицы техники. Пожар был ликвидирован к четырём утра.
В результате пожара сгорел тепляк, крольчатник, забор.
К счастью, в результате пожара никто не пострадал. Причина и ущерб устанавливаются, сообщает группа «Тарбагатай-инфо. 24/7».
Как сообщал «Байкал-Daily», накануне в Муйском районе горел автомобиль «Lexus RX 270».
В Бурятии сгорел крольчатник
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Происшествия, 10.03.2021
Авария случилась вчера вечером
Обе машины после столкновения отбросило по дороге
Уголовное дело с утверждённым прокуратурой обвинительным заключением направлено в суд
Мужчина не удержался от очередной кражи
Девушку, на которую набросилась собака, спас охранник
Хозяйка цветочного магазина поверила телефонным аферистам
В Следкоме раскрыли подробности браконьерского скандала в Бурятии
Пожар произошёл в отдалённом районе
В МВД сообщили, где находилась пропавшая девушка
Труп собаки живодёры привязали к машине
Стало известно количество нарушений на дорогах Бурятии за три праздничных дня
Бродячего пса уже поймали
«Хонда Аккорд» влетела в «Лэнд Крузер»
В предпраздничные выходные мошенники обманули 11 жительниц Иркутской области
Движение по дороге временно приостанавливали