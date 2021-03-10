В пьяном ДТП пострадали две девушки

Накануне, 9 марта, около семи часов вечера в Бичурском районе Бурятии произошло ДТП.
38-летний водитель автомобиля «Тойота Корона Премио», следуя в состоянии алкогольного опьянения по улице Ленина села Бичура, в районе дома № 238, совершил наезд на стоящий автомобиль «Тойота Спринтер» под управлением 35-летнего водителя.
В результате ДТП травмы получили две девушки 17-и и 18 лет – пассажиры обоих автомобилей, госпитализированы в медицинское учреждение, сообщили в УГИБДД по Бурятии.
Результат освидетельствования виновника аварии составил 1.21 мг/л.
Как сообщал «Байкал-Daily», с 6 по 8 марта сотрудники ГИБДД задержали 57 пьяных водителей. Из них четыре человека отказались от прохождения освидетельствования на состояние опьянения. 16 автомобилистов повторно в течение года попались на пьяной езде.