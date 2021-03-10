В пьяном ДТП пострадали две девушки

38-летний водитель автомобиля «Тойота Корона Премио», следуя в состоянии алкогольного опьянения по улице Ленина села Бичура, в районе дома № 238, совершил наезд на стоящий автомобиль «Тойота Спринтер» под управлением 35-летнего водителя.



В результате ДТП травмы получили две девушки 17-и и 18 лет – пассажиры обоих автомобилей, госпитализированы в медицинское учреждение, сообщили в УГИБДД по Бурятии.







Результат освидетельствования виновника аварии составил 1.21 мг/л.







