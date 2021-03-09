В Улан-Удэ произошло очередное ДТП на гололёде

В эти дни водители в Улан-Удэ сообщают о всплеске аварий из-за скользких дорог. 8 марта в центре города, на Виадуке четырёхлетняя девочка пострадала в ДТП, которое произошло из-за того, что водитель потерял управление на гололёде.
Сегодня около 15 часов на улице Комсомольская также произошло ДТП на скользком участке дороги. Напротив ФСК «Тойота Королла Филдер» не смогла вовремя остановиться и столкнулась с «Тойотой Виш».
От удара автомобили «раскидало» по проезжей части. «Филдер» выехал на встречную полосу, где лишь чудом не столкнулся с другими машинами. «Виш» отбросило вправо.
Водители не пострадали. Перед владельцем «Тойоты Виш» теперь встала необходимость серьёзного ремонта.
Около 11 часов утра в Улан-Удэ произошло небольшое ДТП на Удинском мосту. По предварительной информации, водитель «Сузуки», выезжая на мост со стороны улицы Набережная, не соблюдая дистанцию, врезался в «Ниссан Авенир».
Пострадавших нет. Один из водителей не живёт в Улан-Удэ, он приехал из Гусиноозёрска.