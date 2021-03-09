Житель Бурятии убил жеребёнка

Жеребёнок отбился от табуна



6 марта в Закаменском районе Бурятии в полицию обратился 28-летний местный житель. Мужчина рассказал, что держит несколько лошадей, которые днём находятся на самовыпасе. Накануне вечером один из годовалых жеребят не вернулся домой. Мужчина, не найдя животное самостоятельно, обратился в полицию. Ущерб хозяин оценил в 35 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.



Недалеко от выпаса полицейские обнаружили место забоя животного, а затем задержали подозреваемого - 30-летнего жителя села Холтосон.



Следствие установило, что у сельчанина также имеется поголовье лошадей. Проверяя своих лошадей на выпасе, он увидел отбившегося жеребёнка и забил его. После попросил родственника помочь увезти мясо, при этом обманул, сказав, что его животное.



Задержанный ранее привлекался к уголовной ответственности за кражи и умышленное причинение лёгкого вреда здоровью.



Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

