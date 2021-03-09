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Нашлась пропавшая два месяца назад 17-летняя улан-удэнка

Нашлась пропавшая два месяца назад 17-летняя улан-удэнка
Происшествия, 
В МВД сообщили, где находилась пропавшая девушка

Найдена 17-летняя улан-удэнка, пропавшая больше двух месяцев назад. Как сообщал «Байкал-Daily», девушка ушла из дома по улице Буйко ещё 20 декабря, с тех пор о ней ничего не было известно. С родными на связь она не выходила. В конце февраля стало известно, что доследственную проверку по факту исчезновения подростка проводят следователи Следственного комитета.

Сегодня в МВД по Бурятии сообщили, что пропавшая найдена, она находилась в Забайкальском крае у родственников.

- Сотрудники ПДН с девушкой провели профилактическую беседу. Несовершеннолетняя помещена в социальное учреждение. С ней всё в порядке, - уточнили в министерстве внутренних дел.

До сих пор остаётся неизвестной судьба ещё одной пропавшей в Улан-Удэ девушки, 24-летней Валерии Ванкеевой . В последний раз её видели вечером 5 октября. Валерия доехала на такси до кафе «Сплетни», вышла из машины и направилась в сторону Городского дворца детского (юношеского) творчества. После этого её никто не видел.
пропавшие без вести
 
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