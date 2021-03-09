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В праздничные дни в Бурятии поймали 57 пьяных водителей

В праздничные дни в Бурятии поймали 57 пьяных водителей
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Стало известно количество нарушений на дорогах Бурятии за три праздничных дня

В праздничные выходные сотрудники ГИБДД на дорогах Бурятии выявили 1320 нарушений правил нарушений дорожного движения. Об этом сообщили в МВД по Бурятии.

С 6 по 8 марта сотрудники ГИБДД задержали 57 пьяных водителей. Из них четыре человека отказались от прохождения освидетельствования на состояние опьянения. 16 автомобилистов повторно в течение года попались на пьяной езде.

За три праздничных дня на дорогах Бурятии произошло 79 аварий с механическими повреждениями, в том числе три ДТП с пострадавшими.

Как сообщал «Байкал-Daily», ночью 6 марта на улице Жердева пьяный водитель «Субару Легаси» не справился с управлением и «припарковался» на другом автомобиле.

8 марта на Элеваторе пьяный водитель «Хонды Аккорд» столкнулся с внедорожником «Лэнд Крузер». Оба водителя получили небольшие травмы. Момент аварии сняла камера.

Днём 8 марта в центре города, на Виадуке в ДТП, произошедшем на гололёде, пострадала 4-летняя девочка.

В пятницу сотрудники ГИБДД устроили массовую проверку водителей в Улан-Удэ. Было проверено 290 автомобилей. Выявили двух пьяных водителей, двух нарушителей, лишённых водительских прав и двух человек, вовсе их не имеющих.




водители алкогольное опьянение ГИБДД
 
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