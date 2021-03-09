В праздничные дни в Бурятии поймали 57 пьяных водителей



Днём 8 марта в центре города, на Виадуке в ДТП, произошедшем на гололёде, пострадала 4-летняя девочка





В пятницу сотрудники ГИБДД устроили массовую проверку водителей в Улан-Удэ. Было проверено 290 автомобилей. Выявили двух пьяных водителей, двух нарушителей, лишённых водительских прав и двух человек, вовсе их не имеющих.





