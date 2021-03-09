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В Улан-Удэ появилось видео ДТП с пьяным водителем

В Улан-Удэ появилось видео ДТП с пьяным водителем
Происшествия, 
«Хонда Аккорд» влетела в «Лэнд Крузер»

ДТП, которое произошло ночью 8 марта на Элеваторе в Улан-Удэ, запечатлела камера. Момент аварии на пересечении улицы Гагарина и проспекта 50-лет Октября:


28-летний водитель автомобиля «Хонда Аккорд» врезался во внедорожник «Тойота Лэнд Крузер» под управлением 24-летнего водителя. Как сообщал «Байкал-Daily», виновник аварии был пьян.

- Результат освидетельствования составил 0.69 мг/л. Водитель был оформлен по ст. 12.8 КоАП РФ, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.

Травмы получили оба водителя, но госпитализация им не потребовалась.
ДТП алкогольное опьянение
 
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