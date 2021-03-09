В Улан-Удэ появилось видео ДТП с пьяным водителем

«Хонда Аккорд» влетела в «Лэнд Крузер»
ДТП, которое произошло ночью 8 марта на Элеваторе в Улан-Удэ, запечатлела камера. Момент аварии на пересечении улицы Гагарина и проспекта 50-лет Октября:
28-летний водитель автомобиля «Хонда Аккорд» врезался во внедорожник «Тойота Лэнд Крузер» под управлением 24-летнего водителя. Как сообщал «Байкал-Daily», виновник аварии был пьян
.
- Результат освидетельствования составил 0.69 мг/л. Водитель был оформлен по ст. 12.8 КоАП РФ, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.
Травмы получили оба водителя, но госпитализация им не потребовалась.
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