В Улан-Удэ появилось видео ДТП с пьяным водителем

ДТП, которое произошло ночью 8 марта на Элеваторе в Улан-Удэ, запечатлела камера. Момент аварии на пересечении улицы Гагарина и проспекта 50-лет Октября:





- Результат освидетельствования составил 0.69 мг/л. Водитель был оформлен по ст. 12.8 КоАП РФ, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.







Травмы получили оба водителя, но госпитализация им не потребовалась.

