В предпраздничные выходные мошенники обманули 11 жительниц Иркутской области
Полицейские устанавливают личности мошенников, похитивших сбережения у жительниц Иркутской области перед Международным женским днем. В предпраздничные выходные они обманули женщин, совершавших покупки онлайн, а также вступивших в диалог по телефону с «сотрудниками банков», сообщавших о проблемах со счетами. Суммарно обманщики завладели их деньгами в размере более 2,5 миллионов рублей, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.
Самой большой суммы лишилась санитарка, проживающая в пригороде областного центра. Женщина общалась с телефонными аферистами, назвавшими себя сотрудниками безопасности банка и рассказавшими, что кто-то пытается оформить кредит на её имя. В итоге санитарка перевела «для спасения» на «резервные» счета больше миллиона рублей.
При похожих обстоятельствах свыше 600 тысяч рублей потеряла жительница Братска, по 400 и 100 тысяч лишились две девушки из Иркутска, 55 тысяч – перевела жительница одного из поселков Чунского района и свыше 40 – ангарчанка.
Кроме того, ещё три женщины лишились денег при оформлении покупок в Интернете. Они планировали приобрести сапоги ручной работы, детскую коляску и оплатить курсы женского здоровья. Суммарно у них похищено 30 тысяч рублей.
Жительницу посёлка Грановщина обманули при попытке продать детское платье. Завладев информацией о её счетах, мошенники списали с них больше 20 тысяч рублей.
Ещё одну жительницу Усолья-Сибирского обманули мошенники, представившись сотрудниками мэрии и «заказав» букеты цветов и алкоголь.
Возраст большинства пострадавших составил от 25 до 45 лет.
По каждому из заявленных случаев проводится проверка, решаются вопросы о возбуждении, либо уже возбуждены уголовные дела, проводятся оперативные и следственные действия.
Санитарка из Иркутской области перевела мошенникам миллион рублей
Происшествия, Фото:
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