В Забайкалье сошли с рельсов 20 вагонов с углём

- В результате схода был нарушен габарит соседнего пути, повреждено четыре опоры контактной сети, 700 метров чётного пути и 100 метров нечётного пути, - сообщили в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.





На 2 часа 43 минуты задержан пассажирский поезд №61 сообщением Владивосток – Москва.





- Проводится доследственная проверка и проверка соблюдения законодательства о безопасности движения, - сообщили в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.















Поздним вечером 8 марта на перегоне Чичатка – Жанна в Забайкальском крае сошли с рельсов 20 вагонов грузового поезда. 11 вагонов из них опрокинулись. В вагонах перевозили уголь.В результате происшествия жертв и пострадавших нет. Экологическая угроза окружающей среде отсутствует, отметили в транспортной прокуратуре.Движение по дороге было временно приостановлено в обоих направлениях. Утром 9 марта движение по одному пути было восстановлено.На место схода выезжали восстановительные поезда со станции Могоча и Ерофей Павлович.Причины произошедшего устанавливаются. На месте работает комиссия ОАО «РЖД», создан оперативный штаб.