 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

09 марта

08 марта

Популярное

В Забайкалье сошли с рельсов 20 вагонов с углём

В Забайкалье сошли с рельсов 20 вагонов с углём
Происшествия,  Фото:Восточно-Сибирская транспортная прокуратура
Движение по дороге временно приостанавливали

Поздним вечером 8 марта на перегоне Чичатка – Жанна в Забайкальском крае сошли с рельсов 20 вагонов грузового поезда. 11 вагонов из них опрокинулись. В вагонах перевозили уголь.

- В результате схода был нарушен габарит соседнего пути, повреждено четыре опоры контактной сети, 700 метров чётного пути и 100 метров нечётного пути, - сообщили в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.


В результате происшествия жертв и пострадавших нет. Экологическая угроза окружающей среде отсутствует, отметили в транспортной прокуратуре.

Движение по дороге было временно приостановлено в обоих направлениях. Утром 9 марта движение по одному пути было восстановлено.

На 2 часа 43 минуты задержан пассажирский поезд №61 сообщением Владивосток – Москва.


На место схода выезжали восстановительные поезда со станции Могоча и Ерофей Павлович.

Причины произошедшего устанавливаются. На месте работает комиссия ОАО «РЖД», создан оперативный штаб.

- Проводится доследственная проверка и проверка соблюдения законодательства о безопасности движения, - сообщили в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.



сход с рельсов поезд
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Забайкалье сошли с рельсов 20 вагонов с углём
В Забайкалье сошли с рельсов 20 вагонов с углём
Происшествия, 09.03.2021
Движение по дороге временно приостанавливали
В Бурятии дотла сгорел дом
В Бурятии дотла сгорел дом
Происшествия, 09.03.2021
Пожар произошёл 8 марта
Ангарчанка перевела деньги мошеннику, приняв его за начальника
Ангарчанка перевела деньги мошеннику, приняв его за начальника
Происшествия, 09.03.2021
Настоящий руководитель был в командировке в Москве
В Улан-Удэ оштрафовали инвалида-наркомана
В Улан-Удэ оштрафовали инвалида-наркомана
Происшествия, 09.03.2021
Мужчину с «синтетикой» задержали полицейские
На Байкале вандалы сломали фразу изо льда
На Байкале вандалы сломали фразу изо льда
Происшествия, 09.03.2021
От слова «озеро» осталось только три буквы
В Улан-Удэ пенсионерка воровала из магазина бытовой техники
В Улан-Удэ пенсионерка воровала из магазина бытовой техники
Происшествия, 09.03.2021
В первый женщине удалось обокрасть магазин, и она вновь пошла на кражу
В центре Улан-Удэ в ДТП пострадала 4-летняя девочка
В центре Улан-Удэ в ДТП пострадала 4-летняя девочка
Происшествия, 09.03.2021
Водитель «Тойоты» устроил аварию, потеряв управление на гололёде. ВИДЕО
В Бурятии с виновника ДТП взыскали 700 тысяч
В Бурятии с виновника ДТП взыскали 700 тысяч
Происшествия, 09.03.2021
Мужчина выплатил компенсацию только под угрозой лишения водительских прав
В Улан-Удэ пьяный водитель устроил ДТП
В Улан-Удэ пьяный водитель устроил ДТП
Происшествия, 09.03.2021
Оба водителя получили травмы
Житель Бурятии хотел поживиться мясом, а украл потроха
Житель Бурятии хотел поживиться мясом, а украл потроха
Происшествия, 08.03.2021
Ущерб составил почти три тысячи рублей
В Иркутской области дети обкидали поезд камнями
В Иркутской области дети обкидали поезд камнями
Происшествия, 08.03.2021
Инцидент произошёл на станции Голубые Ели

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^