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В Бурятии дотла сгорел дом

В Бурятии дотла сгорел дом
Происшествия,  Фото:республиканское агентство ГО и ЧС
Пожар произошёл 8 марта

Ранним утром 8 марта в селе Турунтаево Прибайкальского района Бурятии сгорел дом.

На момент прибытия пожарных дом горел изнутри, пламя распространялось по основным конструкциям здания. В результате пожара обрушилась кровля, дом выгорел изнутри на общей площади 20 кв. м.


Пострадавших нет, так как жильцы временно не проживали в доме.

Предположительной причиной пожара названо короткое замыкание электрооборудования, сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.

Вчера, 8 марта, в ДНТ «Выбор» в селе Сотниково Иволгинского района на пожаре спаслись мать и двое детей.
пожар
 
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