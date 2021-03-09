В Бурятии дотла сгорел дом

Пожар произошёл 8 марта
Ранним утром 8 марта в селе Турунтаево Прибайкальского района Бурятии сгорел дом.
На момент прибытия пожарных дом горел изнутри, пламя распространялось по основным конструкциям здания. В результате пожара обрушилась кровля, дом выгорел изнутри на общей площади 20 кв. м.
Пострадавших нет, так как жильцы временно не проживали в доме.
Предположительной причиной пожара названо короткое замыкание электрооборудования, сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.
Вчера, 8 марта, в ДНТ «Выбор» в селе Сотниково Иволгинского района на пожаре спаслись мать и двое детей
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