Ангарчанка перевела деньги мошеннику, приняв его за начальника

Настоящий руководитель был в командировке в Москве



Накануне в дежурную часть обратилась 35-летняя жительница Ангарска, ставшая жертвой аферистов. Женщина рассказала, что находилась на рабочем месте, когда ей поступил звонок от мужчины, который представился таким же именем и отчеством, как у её руководителя. Поэтому она решила, что звонит именно он.



Далее мужчина спросил, есть ли в кассе 80 тысяч рублей наличных. Женщина ответила утвердительно. После чего аферист рассказал ей, что находится в налоговой полиции, и эта сумма ему срочно нужна для уплаты налогов. Он попросил сначала положить деньги на личную карточку самой женщины, а затем перевести их на счёт, привязанный к его номеру телефона.



Женщина выполнила просьбу звонившего. О том, что её обманули, поняла только тогда, когда узнала, что её настоящий руководитель находится в командировке в Москве.



Известно, что мошенник использовал данные об именах с официального сайта учреждения.



По данному факту проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщили в УМВД России по Ангарскому городскому округу.





