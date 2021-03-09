Настоящий руководитель был в командировке в Москве
Накануне в дежурную часть обратилась 35-летняя жительница Ангарска, ставшая жертвой аферистов. Женщина рассказала, что находилась на рабочем месте, когда ей поступил звонок от мужчины, который представился таким же именем и отчеством, как у её руководителя. Поэтому она решила, что звонит именно он.
Далее мужчина спросил, есть ли в кассе 80 тысяч рублей наличных. Женщина ответила утвердительно. После чего аферист рассказал ей, что находится в налоговой полиции, и эта сумма ему срочно нужна для уплаты налогов. Он попросил сначала положить деньги на личную карточку самой женщины, а затем перевести их на счёт, привязанный к его номеру телефона.
Женщина выполнила просьбу звонившего. О том, что её обманули, поняла только тогда, когда узнала, что её настоящий руководитель находится в командировке в Москве.
Известно, что мошенник использовал данные об именах с официального сайта учреждения.
По данному факту проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщили в УМВД России по Ангарскому городскому округу.
Ангарчанка перевела деньги мошеннику, приняв его за начальника
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Он собрал наркотик в поле
Мужчину с «синтетикой» задержали полицейские
От слова «озеро» осталось только три буквы
В первый женщине удалось обокрасть магазин, и она вновь пошла на кражу
Обрезки профлиста оказались в сугробе
Мужчина выплатил компенсацию только под угрозой лишения водительских прав
Водитель «Тойоты» устроил аварию, потеряв управление на гололёде. ВИДЕО
Оба водителя получили травмы
Личности живодёров установлены
Ущерб составил почти три тысячи рублей
Инцидент произошёл на станции Голубые Ели
ДТП произошло возле АЗС
Следствие разбирается в происшествии
Пожар произошёл утром
«Тойота» затонула в 15 метрах от берега