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Ангарчанка перевела деньги мошеннику, приняв его за начальника

Ангарчанка перевела деньги мошеннику, приняв его за начальника
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Настоящий руководитель был в командировке в Москве

Накануне в дежурную часть обратилась 35-летняя жительница Ангарска, ставшая жертвой аферистов. Женщина рассказала, что находилась на рабочем месте, когда ей поступил звонок от мужчины, который представился таким же именем и отчеством, как у её руководителя. Поэтому она решила, что звонит именно он.

Далее мужчина спросил, есть ли в кассе 80 тысяч рублей наличных. Женщина ответила утвердительно. После чего аферист рассказал ей, что находится в налоговой полиции, и эта сумма ему срочно нужна для уплаты налогов. Он попросил сначала положить деньги на личную карточку самой женщины, а затем перевести их на счёт, привязанный к его номеру телефона.

Женщина выполнила просьбу звонившего. О том, что её обманули, поняла только тогда, когда узнала, что её настоящий руководитель находится в командировке в Москве.

Известно, что мошенник использовал данные об именах с официального сайта учреждения.

По данному факту проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщили в УМВД России по Ангарскому городскому округу.


мошенничество
 
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