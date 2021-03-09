В Иркутске ребёнок травмировался о мусор во дворе дома

Обрезки профлиста оказались в сугробе



В Иркутске восьмилетний мальчик получил травмы во дворе жилого дома на улице Красных Мадьяр. В обстоятельствах произошедшего разбираются следователи.



- Проводится доследственная проверка по статье 238 УК РФ «Выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности», - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.



По предварительным данным, мальчик во время прогулки упал в сугроб, в котором находились обрезки металлического профлиста. В результате ребёнок получил рваную рану бедра.



В ходе проверки следователи дадут правовую оценку действиям сотрудников подрядной организации, которая проводит ремонт в многоквартирном доме.





