Обрезки профлиста оказались в сугробе
В Иркутске восьмилетний мальчик получил травмы во дворе жилого дома на улице Красных Мадьяр. В обстоятельствах произошедшего разбираются следователи.
- Проводится доследственная проверка по статье 238 УК РФ «Выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности», - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.
По предварительным данным, мальчик во время прогулки упал в сугроб, в котором находились обрезки металлического профлиста. В результате ребёнок получил рваную рану бедра.
В ходе проверки следователи дадут правовую оценку действиям сотрудников подрядной организации, которая проводит ремонт в многоквартирном доме.
В Иркутске ребёнок травмировался о мусор во дворе дома
Происшествия, Фото:
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