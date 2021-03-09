Мужчина выплатил компенсацию только под угрозой лишения водительских прав
Судебные приставы взыскали с 32-летнего жителя села Кардон Тарбагатайского района Бурятии компенсацию морального вреда в размере 700 тысяч рублей, причинённого в результате ДТП.
Водитель нарушил правила дорожного движения и стал виновником ДТП. Пострадавшая подала в суд иск о взыскании компенсации морального вреда. Суд удовлетворил её требования и обязал виновника выплатить компенсацию в размере 700 тысяч рублей.
Судебный пристав-исполнитель вынес постановление об ограничении его в пользовании специальным правом. Мужчина был предупреждён, что в случае, если он сядет за руль своего автомобиля и данный факт будет зафиксирован, то его привлекут к административной ответственности. Последняя подразумевает наказание в виде обязательных работ вплоть до лишения водительских прав на срок до 1 года.
Перспектива остаться без водительского удостоверения ускорили оплату задолженности. На сегодняшний день сумма морального вреда в размере 700 тысяч рублей взыскана в полном объёме, сообщили в УФССП по Бурятии.
В Бурятии с виновника ДТП взыскали 700 тысяч
Происшествия, Фото:
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