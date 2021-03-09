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В центре Улан-Удэ в ДТП пострадала 4-летняя девочка

В центре Улан-Удэ в ДТП пострадала 4-летняя девочка
Происшествия,  Фото:УГИБДД по Бурятии
Водитель «Тойоты» устроил аварию, потеряв управление на гололёде. ВИДЕО

В воскресенье, 8 марта, в центре Улан-Удэ под виадуком произошло ДТП, после которого в больницу увезли четырёхлетнюю девочку.

Около четырёх часов дня 28-летний водитель автомобиля «Тойота Виндом» ехал по улице Борсоева, где автомобиль занесло. В Госавтоинспекции пояснили, что авария произошла в условиях гололёда.

«Тойоту Виндом» вынесло на полосу встречного движения, где она врезалась в «Мазду Демио» под управлением 40-летнего водителя.


В результате ДТП травмы получила четырёхлетняя девочка – пассажирка «Мазды».

- Ребёнок был госпитализирован в медицинское учреждение, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.


Как сообщал «Байкал-Daily», ночью 8 марта пьяный водитель устроил ДТП на пересечении улицы Гагарина и проспекта 50-лет Октября. Пострадали два человека.


ДТП
 
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