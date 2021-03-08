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Житель Бурятии хотел поживиться мясом, а украл потроха

Житель Бурятии хотел поживиться мясом, а украл потроха
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Ущерб составил почти три тысячи рублей

Баунтовский районный суд в Бурятии прекратил уголовное дело в отношении 56-летнего местного жителя, укравшего говяжьи потроха.

Преступление произошло в ноябре 2020 года. Мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, ночью проходил мимо гаража местной жительницы. Он вспомнил, что неделю назад в этот гараж занесли мешок. Предположив, что в мешке может быть мясо, сельчанин решил украсть его. С помощью плоскогубцев пенсионер проник в гараж и стащил мешок. Дома он обнаружил, что в мешке вместо мяса говяжьи внутренности.

Ущерб составил 2 885 рублей.

Уголовное дело было рассмотрено в особом порядке, в судебном заседании подсудимый согласился с предъявленным обвинением, полностью признал вину.

Потерпевшая обратилась к суду с ходатайством о прекращении уголовного дела и уголовного преследования в отношении в связи с примирением сторон. Она пояснила, что претензий к подсудимому не имеет, они помирились, мужчина принёс ей свои извинения, ущерб возмещён.

Сельчанин пояснил, что он бесплатно наколол потерпевшей дрова, те самым загладил вред.

- Постановлением Баунтовского районного суда уголовное дело и уголовное преследование прекращено в связи с примирением сторон, - сообщили в пресс-службе суда.

Постановление суда не вступило в законную силу.

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