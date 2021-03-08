Инцидент произошёл на станции Голубые Ели
На станции Голубые Ели в Иркутской области дети обкидали грузовой поезд. Транспортные полицейские выяснили, что этим занимались трое детей, 10, 12 и 14 лет. Они живут в садоводческом товариществе, расположенном неподалёку от остановочного пункта.
Сперва дети прыгали с железнодорожной насыпи в сугроб, бегали по железнодорожному полотну. Услышав звук приближающегося поезда, один из друзей предложил обкидать его камнями, двое других его поддержали.
- В действиях несовершеннолетних формально усматриваются признаки состава административного правонарушения по ч. 1 статьи 11.15 КоАП РФ «Повреждение имущества на транспортных средствах общего пользования». Однако возраста привлечения к административной ответственности они не достигли. Законные представители несовершеннолетних за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию детей привлечены к административной ответственности. Материалы направлены для принятия правового решения в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав Шелеховского района, - сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.
В Иркутской области дети обкидали поезд камнями
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