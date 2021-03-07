В Улан-Удэ столкнулись большегруз и «Тойота»





Накануне днём произошло ДТП по улице Дорожной - около АЗС. Большегруз, выезжая с автозаправочной станции, столкнулся со стоящим справа от него автомобилем «Toyota Vista».Пострадавших в результате аварии нет. Как утверждают очевидцы, ДТП произошло из-за того, что водитель большегруза не рассчитал габариты своего транспортного средства.