В Улан-Удэ столкнулись большегруз и «Тойота»

ДТП произошло возле АЗС
Накануне днём произошло ДТП по улице Дорожной - около АЗС. Большегруз, выезжая с автозаправочной станции, столкнулся со стоящим справа от него автомобилем «Toyota Vista».
Пострадавших в результате аварии нет. Как утверждают очевидцы, ДТП произошло из-за того, что водитель большегруза не рассчитал габариты своего транспортного средства.
Следствие разбирается в происшествии
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