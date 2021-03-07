В Улан-Удэ погиб мужчина, выпав с балкона

Следствие разбирается в происшествии
В Улан-Удэ с балкона седьмого этажа выпал мужчина. Судя по всему, несчастный случай произошёл ночью.
- Следствие разбирается в происшествии, - прокомментировали «Байкал-Daily» в пресс-службе СУ СК РФ по Бурятии.
Напомним, 3 июля 2020 года в Улан-Удэ из окна второго этажа выпал
пятилетний ребёнок. Он был доставлен с травмами в больницу.
Оказалось, что мальчик забрался на стол рядом с подоконником и выпал из окна, опершись на москитную сетку. Мама ребёнка была дома, играла с сыном. Несчастный случай произошёл, когда мать вышла из комнаты, чтобы разогреть обед.
Весной 2020 года погибла бабушка, выпав
с балкона четвертого этажа. Несчастный случай произошёл по улице Трубачеева.
Пожар произошёл утром
«Тойота» затонула в 15 метрах от берега
Девушка призналась, что не планировала отправлять товар женщине
В автоаварии чудом никто не пострадал
Пожар случился сегодня утром
Автомобиль водителя «припарковался» на другой машине
В настоящее время готовятся мероприятия по её ликвидации
У вагона отказали тормоза на спуске к вокзалу
Момент того, как трамвай повредил сразу девять автомобилей, засняли камеры
Авария произошла на крутом повороте
Кражу раскрыли с помощью камер, установленных в магазине
Полиция раскрыла ночную кражу в магазине
Огонь охватил 200 квадратных метров
Осуждённого лишили звания «Заслуженный юрист Забайкальского края»
Пожар произошёл ночью