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В Улан-Удэ погиб мужчина, выпав с балкона

В Улан-Удэ погиб мужчина, выпав с балкона
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Следствие разбирается в происшествии

В Улан-Удэ с балкона седьмого этажа выпал мужчина. Судя по всему, несчастный случай произошёл ночью.

- Следствие разбирается в происшествии, - прокомментировали «Байкал-Daily» в пресс-службе СУ СК РФ по Бурятии.

Напомним, 3 июля 2020 года в Улан-Удэ из окна второго этажа выпал пятилетний ребёнок. Он был доставлен с травмами в больницу.

Оказалось, что мальчик забрался на стол рядом с подоконником и выпал из окна, опершись на москитную сетку. Мама ребёнка была дома, играла с сыном. Несчастный случай произошёл, когда мать вышла из комнаты, чтобы разогреть обед.

Весной 2020 года погибла бабушка, выпав с балкона четвертого этажа. Несчастный случай произошёл по улице Трубачеева.




несчастный случай
 
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