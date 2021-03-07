На Байкале ушёл под лёд автомобиль

Происшествия, Фото: Байкальский поисково-спасательный отряд МЧС РФ

«Тойота» затонула в 15 метрах от берега



В проливе Малое море ушёл под лёд автомобиль «Тойота Филдер». В машине находились три человека, все они спаслись. Об этом спасателям сообщил по телефону один из пострадавших, житель Боханского района Иркутской области. Об этом сообщили в Байкальском поисково-спасательном отряде МЧС России.



Как оказалось, автомобиль затонул у мыса Шида, в 15 метрах от берега, на глубине 1,5 метров. Два спасателя Сахюртинского поисково-спасательного подразделения БПСО на вездеходе «Трэкол» эвакуировали людей до базы в поселке Сахюрта, от дальнейшей помощи пострадавшие отказались.

