В Улан-Удэ произошло ДТП с «Жигулями» на скользкой дороге

Накануне около 12:30 на улице Ключевская в Улан-Удэ произошло ДТП. Когда перед пешеходным переходом остановился автомобиль «Ниссан», в него врезалась «Тойота Премио». ДТП обошлось без пострадавших, однако из-за аварии образовалась пробка на этом участке дороги.









По словам очевидца, при повороте «Жигули» занесло на скользком участке дороги. Автомобиль потерял управление, и ударился задней частью в «Ниссан». Водители не пострадали.









