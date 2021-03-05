 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

05 марта

04 марта

Популярное

В Улан-Удэ произошло ДТП с «Жигулями» на скользкой дороге

В Улан-Удэ произошло ДТП с «Жигулями» на скользкой дороге
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Авария произошла на крутом повороте

Накануне около 12:30 на улице Ключевская в Улан-Удэ произошло ДТП. Когда перед пешеходным переходом остановился автомобиль «Ниссан», в него врезалась «Тойота Премио». ДТП обошлось без пострадавших, однако из-за аварии образовалась пробка на этом участке дороги.



Также вчера примерно в три часа дня на улице Ангабаева на крутом повороте между Спитрозаводским трактом и 148 микрорайоном не поделили дорогу микрогрузовик «Ниссан Атлас» и автомобиль «ВАЗ 2105».

По словам очевидца, при повороте «Жигули» занесло на скользком участке дороги. Автомобиль потерял управление, и ударился задней частью в «Ниссан». Водители не пострадали.



Как сообщал «Байкал-Daily», вчера на улице Бограда на «зебре» была сбита 18-летняя студентка.
ДТП
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии парень взломал магазин ломом
В Бурятии парень взломал магазин ломом
Происшествия, 05.03.2021
Полиция раскрыла ночную кражу в магазине
В Улан-Удэ горел 12-квартирный дом
В Улан-Удэ горел 12-квартирный дом
Происшествия, 05.03.2021
Огонь охватил 200 квадратных метров
В Забайкалье адвокат смошенничал на миллион рублей
В Забайкалье адвокат смошенничал на миллион рублей
Происшествия, 05.03.2021
Осуждённого лишили звания «Заслуженный юрист Забайкальского края»
Улан-удэнца обокрал друг по колонии
Улан-удэнца обокрал друг по колонии
Происшествия, 05.03.2021
Вор обокрал друга, который пустил его пожить
Улан-удэнка, избавляясь от одних мошенников, нарвалась на других
Улан-удэнка, избавляясь от одних мошенников, нарвалась на других
Происшествия, 05.03.2021
Доверчивая женщина дважды подряд лишилась денег  
В Бурятии уничтожили игровые автоматы и покерные столы
В Бурятии уничтожили игровые автоматы и покерные столы
Происшествия, 05.03.2021
Раздавлено было более 250 единиц игрового оборудования. ВИДЕО
В Бурятии житель Башкирии пытался подкупить полицейского
В Бурятии житель Башкирии пытался подкупить полицейского
Происшествия, 05.03.2021
Мужчина хотел избежать административной ответственности
Иркутянка украла деньги на лечение сбитой собаки
Иркутянка украла деньги на лечение сбитой собаки
Происшествия, 05.03.2021
Мошенница представилась ветеринаром
В Бурятии больше года ищут мать убитого младенца
В Бурятии больше года ищут мать убитого младенца
Происшествия, 05.03.2021
Тело младенца выбросили в мусорный бак
В Тункинском нацпарке в Бурятии поймали людей с оружием
В Тункинском нацпарке в Бурятии поймали людей с оружием
Происшествия, 05.03.2021
При себе у них было оружие с боевыми патронами
В Улан-Удэ на «зебре» сбили студентку
В Улан-Удэ на «зебре» сбили студентку
Происшествия, 05.03.2021
В столице Бурятии произошёл очередной наезд на пешехода на «зебре»

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^