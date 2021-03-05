В Улан-Удэ произошло ДТП с «Жигулями» на скользкой дороге

Накануне около 12:30 на улице Ключевская в Улан-Удэ произошло ДТП. Когда перед пешеходным переходом остановился автомобиль «Ниссан», в него врезалась «Тойота Премио». ДТП обошлось без пострадавших, однако из-за аварии образовалась пробка на этом участке дороги.
Также вчера примерно в три часа дня на улице Ангабаева на крутом повороте между Спитрозаводским трактом и 148 микрорайоном не поделили дорогу микрогрузовик «Ниссан Атлас» и автомобиль «ВАЗ 2105».
По словам очевидца, при повороте «Жигули» занесло на скользком участке дороги. Автомобиль потерял управление, и ударился задней частью в «Ниссан». Водители не пострадали.
Как сообщал «Байкал-Daily», вчера на улице Бограда на «зебре» была сбита 18-летняя студентка.