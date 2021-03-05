Жительница Бурятии прикарманила телефон покупательницы

Кражу раскрыли с помощью камер, установленных в магазине



26 февраля Баунтовский районный суд прекратил уголовное дело в отношении 35-летней женщины, укравшей телефон.



В конце 2020 года женщина в магазине украла с прилавка забытый предыдущей покупательницей мобильный телефон, а также деньги - 5 900 рублей, которые находились во внутреннем кармашке чехла-книжки. В результате потерпевшей был причинён ущерб на общую сумму 24 600 рублей.



Обнаружив пропажу телефона, его владелица обратилась в полицию. Преступление было раскрыто при помощи камер видеонаблюдения, установленных в магазине. Когда к женщине домой приехали полицейские, она не стала отпираться и созналась во всем.



Уголовное дело в отношении женщины было рассмотрено в особом порядке, подсудимая согласилась с обвинением, полностью признала вину, в содеянном раскаялась.



Потерпевшая, в свою очередь, обратилась к суду с ходатайством о прекращении уголовного дела и уголовного преследования в связи с примирением сторон. Она пояснила, что претензий к женщине не имеет, телефон и деньги ей возвращены, вред заглажен.



Уголовное дело и уголовное преследование прекращено в связи с примирением сторон. Постановление суда не вступило в законную силу.







