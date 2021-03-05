Полиция раскрыла ночную кражу в магазине
1 марта в дежурную часть поступило заявление о краже в магазине смешанных товаров в селе Горхон Заиграевского района, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
Ночью неизвестный взломал входную дверь и украл спиртное, сигареты, бытовую химию и одежду, забрал из кассы более девяти тысяч рублей. Сумма общего ущерба составила свыше 20 тысяч рублей.
Полицейские нашли подозреваемого. Им оказался 26-летний молодой человек из Забайкальского края.
Парень ранее жил в Горхоне, а недавно вместе с братом приехал в гости к отцу. Распив в честь встречи с родственниками спиртное, он, вооружившись ломом, совершил кражу из магазина. После поспешно вернулся домой в Забайкальский край.
В настоящее время молодой человек задержан. Украденное, за исключением алкоголя и табачных изделий, у него изъято.
Задержанный уже был судим за имущественные преступления. Впервые – в несовершеннолетнем возрасте – за 12 эпизодов краж в составе группы лиц по предварительному сговору. Постоянного источника дохода не имеет. Его отец и брат ранее также попадали в поле зрения правоохранительных органов.
Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».
В Бурятии парень взломал магазин ломом
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Полиция раскрыла ночную кражу в магазине
Огонь охватил 200 квадратных метров
Осуждённого лишили звания «Заслуженный юрист Забайкальского края»
Пожар произошёл ночью
Мать бросила новорождённую у железной дороги
Вор обокрал друга, который пустил его пожить
Доверчивая женщина дважды подряд лишилась денег
Раздавлено было более 250 единиц игрового оборудования. ВИДЕО
Пожар произошёл рано утром
Мужчина хотел избежать административной ответственности
Мошенница представилась ветеринаром
Тело младенца выбросили в мусорный бак
При себе у них было оружие с боевыми патронами
ДТП произошло на Трубачеева
В столице Бурятии произошёл очередной наезд на пешехода на «зебре»