В Бурятии парень взломал магазин ломом

Полиция раскрыла ночную кражу в магазине



1 марта в дежурную часть поступило заявление о краже в магазине смешанных товаров в селе Горхон Заиграевского района, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.



Ночью неизвестный взломал входную дверь и украл спиртное, сигареты, бытовую химию и одежду, забрал из кассы более девяти тысяч рублей. Сумма общего ущерба составила свыше 20 тысяч рублей.



Полицейские нашли подозреваемого. Им оказался 26-летний молодой человек из Забайкальского края.



Парень ранее жил в Горхоне, а недавно вместе с братом приехал в гости к отцу. Распив в честь встречи с родственниками спиртное, он, вооружившись ломом, совершил кражу из магазина. После поспешно вернулся домой в Забайкальский край.



В настоящее время молодой человек задержан. Украденное, за исключением алкоголя и табачных изделий, у него изъято.



Задержанный уже был судим за имущественные преступления. Впервые – в несовершеннолетнем возрасте – за 12 эпизодов краж в составе группы лиц по предварительному сговору. Постоянного источника дохода не имеет. Его отец и брат ранее также попадали в поле зрения правоохранительных органов.



Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

