Осуждённого лишили звания «Заслуженный юрист Забайкальского края»
Суд вынес обвинительный приговор бывшему адвокату Палаты адвокатов Забайкальского края. Он признан виновным в мошенничестве в крупном размере.
В 2020 году адвокат, участвуя в уголовном деле в качестве защитника, обманным путём похитил у своего подзащитного миллион рублей.
Адвокат предложил своему подзащитному, заключенному под стражу, за крупную взятку сотрудникам правоохранительных органов и суда решить вопрос об изменении меры пресечения на более мягкую. Адвокат обманул мужчину и ни с кем об изменении меры пресечения переговоров не проводил. Получив от родственников подзащитного запрошенную сумму, адвокат потратил деньги.
После возбуждения уголовного дела адвокат был лишён своего статуса.
Приговором суда ему назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы условно со штрафом в сумме 70 тыс. рублей. Кроме того, бывший адвокат лишён права заниматься адвокатской деятельностью в течение трёх лет и звания «Заслуженный юрист Забайкальского края», сообщили в СУ СК РФ по Забайкальскому краю.
В Забайкалье адвокат смошенничал на миллион рублей
Происшествия, Фото:
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