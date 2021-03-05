В Бурятии на пожаре спасли 81-летнюю бабушку

Пожар произошёл ночью



В ночь с 4 на 5 марта в городе Кяхта в Бурятии произошёл пожар в жилом доме, сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.



На момент прибытия пожарных в пристроенной веранде было сильное задымление. Вероятно, пламя залила одна из проживающих в доме женщин.



Командир отделения Юрий Тимошкин проник внутрь дома и помог пожилой 81-летней женщине эвакуироваться из задымлённого дома.



В это время остальные пожарные вскрыли обшивку стен и потолка и провели проливку скрытых очагов горения для предотвращения возобновления пожара.



В результате пожара на веранде повреждены стена и потолок на площади 2 кв.м., оплавлена проводка и стиральная машина.



Предположительной причиной произошедшего названо послужило короткое замыкание на веранде дома.





