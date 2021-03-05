В Иркутске разбираются в крупном ДТП с трамваем

У вагона отказали тормоза на спуске к вокзалу
Как сообщал «Байкал-Daily», 5 марта в Иркутске у трамвая, двигающегося по маршруту №1, в районе железнодорожного вокзала отказали тормоза. В результате трамвай повредил девять машин.
На место дорожно-транспортного происшествия прибыли представители администрации, МУП «Горэлектротранс», специалисты МКУ «Безопасный город» и сотрудники правоохранительных органов. Мэр Иркутска Руслан Болотов поручил провести проверку всего подвижного состава трамвая.
- По факту случившегося будет проведена проверка. У трамваев несколько видов торможения. Почему не сработал ни один, необходимо выяснить специалистам. Несмотря на то, что убытки водителям возместит страховая компания, поручил проработать вопрос компенсации пострадавшим, – подчеркнул первый заместитель мэра Антон Красноштанов.
Тормоза отказали у вагона 2009 года, им управлял водитель 2 класса, сообщает пресс-служба администрации Иркутска.
По данному факту следственный отдел по Свердловскому району Иркутска начал доследственную проверку по признакам преступления, предусмотренного статьёй 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Следствием будет изучена необходимая техническая документация общественного транспортного средства, а также медосмотр вагоновожатого.
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