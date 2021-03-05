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В Бурятии уничтожили игровые автоматы и покерные столы

В Бурятии уничтожили игровые автоматы и покерные столы
Происшествия, 
Раздавлено было более 250 единиц игрового оборудования. ВИДЕО

В Бурятии по решению суда уничтожено 266 единиц игрового оборудования. Все они были изъяты полицейскими в 2019-2020 годах, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

Среди изъятого около 200 единиц компьютерного оборудования, игровые автоматы, покерные столы. Изъяты у владельцев игорных салон 120 тысяч рублей обращены в доход Российской Федерации.


В 2020 году в Бурятии было закрыто 21 игорное заведение. Изъято около 500 единиц игрового оборудования, в том числе около ста игровых автоматов, более 400 системных блоков, около миллиона рублей, а также покерные столы, рулетки, столы для игры в рулетку.

Возбуждено 18 уголовных дел в сфере незаконного игорного бизнеса. На данный момент окончены расследованием и направлены в суд 12 дел.

Как сообщал «Байкал-Daily», в конце 2020 года в Улан-Удэ силовики накрыли сеть подпольных игровых клубов. Они работали преимущественно в центре города – на улицах Смолина, Гагарина, Кирова, на проспекте 50 лет Октября и на площади Революции.

Сообщить о фактах незаконной игорной деятельности в Бурятии можно по телефонам: 29-28-92, 29-52-23, 102 или 112.


игорный бизнес
 
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