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На пожаре в Бурятии спасли двух человек

На пожаре в Бурятии спасли двух человек
Происшествия, 
Пожар произошёл рано утром

Сегодня примерно в половине четвёртого часа утра в городе Кяхта по улице Рукавишникова горел дом деревянный дом. Огнём были охвачены стены и потолок веранды на площади 9 квадратных метров.

Были спасены два человека, физически не пострадали, им оказана скорая помощь.

По предварительным данным, причиной возгорания стало короткое замыкание электрооборудования, сообщает «Кяхта-инфо. 24/7».

Как сообщал «Байкал-Daily», 2 марта в селе Нижний Саянтуй Тарбагатайского района из-за горячей золы произошёл пожар.
пожар
 
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