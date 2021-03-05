Пожар произошёл рано утром
Сегодня примерно в половине четвёртого часа утра в городе Кяхта по улице Рукавишникова горел дом деревянный дом. Огнём были охвачены стены и потолок веранды на площади 9 квадратных метров.
Были спасены два человека, физически не пострадали, им оказана скорая помощь.
По предварительным данным, причиной возгорания стало короткое замыкание электрооборудования, сообщает «Кяхта-инфо. 24/7».
Как сообщал «Байкал-Daily», 2 марта в селе Нижний Саянтуй Тарбагатайского района из-за горячей золы произошёл пожар.
На пожаре в Бурятии спасли двух человек
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