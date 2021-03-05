Мужчина хотел избежать административной ответственности
В городе Северобайкальск возбуждено уголовное дело в отношении жителя Республики Башкортостан. Мужчина попытался дать полицейскому взятку, сообщили «Байкал-Daily» в Байкальской транспортной прокуратуре.
Инцидент произошёл в пассажирском поезде. Мужчина устроил пьяный дебош, и начальник поезда вызвал полицейских. На станции его высадили и доставили в отдел полиции для составления протокола за появление в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения.
Уже находясь в комнате для административно-задержанных, мужчина попытался дать полицейскому четыре тысячи рублей. От денег сотрудник отказался и сообщил об этом в дежурную часть.
В Бурятии житель Башкирии пытался подкупить полицейского
Происшествия, Фото:
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