В Бурятии житель Башкирии пытался подкупить полицейского

Мужчина хотел избежать административной ответственности



В городе Северобайкальск возбуждено уголовное дело в отношении жителя Республики Башкортостан. Мужчина попытался дать полицейскому взятку, сообщили «Байкал-Daily» в Байкальской транспортной прокуратуре.



Инцидент произошёл в пассажирском поезде. Мужчина устроил пьяный дебош, и начальник поезда вызвал полицейских. На станции его высадили и доставили в отдел полиции для составления протокола за появление в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения.



Уже находясь в комнате для административно-задержанных, мужчина попытался дать полицейскому четыре тысячи рублей. От денег сотрудник отказался и сообщил об этом в дежурную часть.

