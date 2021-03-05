Иркутянка украла деньги на лечение сбитой собаки

В январе в полицию с заявлением о краже её денег обратилась девушка. Она рассказала, что на машине сбила внезапно выбежавшую собаку. Очевидец забрал собаку, чтобы увезти ветеринарам. Девушка-водитель оставила ему свой телефон и обещала финансово помочь.







В Иркутске завершено расследование уголовного дела в отношении 33-летней женщины, которая смошенничала на сбитой собаке.Вскоре сбитой собакой занялись волонтёры. Они опубликовали в паблике в Instagram объявление с просьбой о финансовой помощи. Мошенница воспользовалась этим. Она связалась с администратором паблика, ввела его в заблуждение и получила номер девушки-водителя.Девушке аферистка соврала, что она ветеринар и лечит травмированного пса. Мошенница потребовала перевести деньги для процедур, по её словам, уже оказанных клиникой. В итоге она получила более 13 тысяч рублей.Следователи возбудили уголовное дело о мошенничестве. Установлено, что обманщица никакого отношения к травмированному псу и к ветеринарии не имела, а деньги потратила.- В настоящее время материалы уголовного дела с заверенным прокурором Кировского района города Иркутска обвинительным заключением переданы в Октябрьский районный суд для рассмотрения по существу. Максимальная санкция статьи за такое деяние предусматривает наказание в виде 5 лет лишения свободы, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.Вместе с тем, волонтёры собрали деньги и провели требуемую операцию собаке, назвав её Мишель. Сейчас собака восстанавливается и уже может ходить. Неравнодушные люди разыскивают её прежних хозяев.