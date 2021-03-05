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В Тункинском нацпарке в Бурятии поймали людей с оружием

В Тункинском нацпарке в Бурятии поймали людей с оружием
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
При себе у них было оружие с боевыми патронами

2 марта оперативная группа национального парка «Тункинский» вместе с коллегами из Прибайкальского национального парка во время рейда поймала людей с оружием.

Оперативные группы выехали в рейд ночью, чтобы отработать процедуру составления протоколов, изъятия вещественных доказательств и применения специальных средств.

Во время патрулирования территории сотрудники задержали легковую машину в лесу в местности Шабартуйка. У водителя не оказалось документов ни на охоту, ни на рубку деревьев. При осмотре у них было обнаружено оружие, а также боевые патроны.

На задержанных было составлено два протокола об административном правонарушении.

По мнению оперативной группы, у нарушителей был умысел на незаконную охоту, однако они были вовремя остановлены государственными инспекторами. Материалы дела будут переданы в полицию для дальнейшего расследования, сообщили сотрудники Тункинского нацпарка.


национальный парк оружие браконьерство
 
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