При себе у них было оружие с боевыми патронами
2 марта оперативная группа национального парка «Тункинский» вместе с коллегами из Прибайкальского национального парка во время рейда поймала людей с оружием.
Оперативные группы выехали в рейд ночью, чтобы отработать процедуру составления протоколов, изъятия вещественных доказательств и применения специальных средств.
Во время патрулирования территории сотрудники задержали легковую машину в лесу в местности Шабартуйка. У водителя не оказалось документов ни на охоту, ни на рубку деревьев. При осмотре у них было обнаружено оружие, а также боевые патроны.
На задержанных было составлено два протокола об административном правонарушении.
По мнению оперативной группы, у нарушителей был умысел на незаконную охоту, однако они были вовремя остановлены государственными инспекторами. Материалы дела будут переданы в полицию для дальнейшего расследования, сообщили сотрудники Тункинского нацпарка.
В Тункинском нацпарке в Бурятии поймали людей с оружием
Происшествия, Фото:
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