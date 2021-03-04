Вода подошла близко из-за невысокой насыпи
Жители Бичуры по улице Пушкина опасаются подтопления. Об этом сообщается в группе «Бичура-инфо.24/7».
- Мы, жители улицы Пушкина, очень обеспокоены состоянием реки, вода прибывает, уже приезжали рабочие, делали насыпь, но ситуация лучше не стала. Сегодня вечером вода уже была вровень с береговой линией, можно ли предпринять какие-то действия по устранению данной проблемы, иначе нас всех затопит, - просят сельчане.
Жители улицы утром 28 февраля обратились в единую дежурно-диспетчерскую службую. В этот же день была проведена отсыпка берега. Отгружено было пять машин.
Накануне, 3 марта, днём на место выехали глава района и начальник хозяйственно-транспортного отдела районной администрации. Осмотрен берег реки вдоль улицы.
- Часть улицы находится под угрозой подтопления - вода подошла близко к берегу из-за невысокой насыпи. Принято решение - сделать на льду грейдером канаву для выхода воды, - сообщает «Бичура.инфо».
Работы проведены вчера в 17:00 и будут продолжаться.
Жители Бурятии опасаются, что их улицу подтопит
Происшествия, Фото:
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