Жители Бурятии опасаются, что их улицу подтопит

Вода подошла близко из-за невысокой насыпи



Жители Бичуры по улице Пушкина опасаются подтопления. Об этом сообщается в группе «Бичура-инфо.24/7».



- Мы, жители улицы Пушкина, очень обеспокоены состоянием реки, вода прибывает, уже приезжали рабочие, делали насыпь, но ситуация лучше не стала. Сегодня вечером вода уже была вровень с береговой линией, можно ли предпринять какие-то действия по устранению данной проблемы, иначе нас всех затопит, - просят сельчане.



Жители улицы утром 28 февраля обратились в единую дежурно-диспетчерскую службую. В этот же день была проведена отсыпка берега. Отгружено было пять машин.



Накануне, 3 марта, днём на место выехали глава района и начальник хозяйственно-транспортного отдела районной администрации. Осмотрен берег реки вдоль улицы.



- Часть улицы находится под угрозой подтопления - вода подошла близко к берегу из-за невысокой насыпи. Принято решение - сделать на льду грейдером канаву для выхода воды, - сообщает «Бичура.инфо».



Работы проведены вчера в 17:00 и будут продолжаться.





