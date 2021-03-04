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Жители Бурятии опасаются, что их улицу подтопит

Жители Бурятии опасаются, что их улицу подтопит
Происшествия,  Фото:"Бичура-инфо"
Вода подошла близко из-за невысокой насыпи

Жители Бичуры по улице Пушкина опасаются подтопления. Об этом сообщается в группе «Бичура-инфо.24/7».

- Мы, жители улицы Пушкина, очень обеспокоены состоянием реки, вода прибывает, уже приезжали рабочие, делали насыпь, но ситуация лучше не стала. Сегодня вечером вода уже была вровень с береговой линией, можно ли предпринять какие-то действия по устранению данной проблемы, иначе нас всех затопит, - просят сельчане.

Жители улицы утром 28 февраля обратились в единую дежурно-диспетчерскую службую. В этот же день была проведена отсыпка берега. Отгружено было пять машин.

Накануне, 3 марта, днём на место выехали глава района и начальник хозяйственно-транспортного отдела районной администрации. Осмотрен берег реки вдоль улицы.

- Часть улицы находится под угрозой подтопления - вода подошла близко к берегу из-за невысокой насыпи. Принято решение - сделать на льду грейдером канаву для выхода воды, - сообщает «Бичура.инфо».

Работы проведены вчера в 17:00 и будут продолжаться.


подтопление
 
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