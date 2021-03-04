Полиция ищет водителя
26 февраля в городе Усолье-Сибирское была сбита 15-летняя школьница. Девочку сбил автомобиль на «зебре» на улице Менделеева, в районе здания налоговой инспекции. Машина наехала на школьницу, двигаясь задним ходом.
После случившегося водитель посадил пострадавшую школьницу в свой автомобиль и доставил домой. Затем, не сообщая об инциденте в полицию, уехал в неизвестном направлении.
Сотрудники ГИБДД изучили запись камеры наружного видеонаблюдения и установили, что наезд совершил автомобиль «Тойота Королла», в кузове белого цвета. Задние стекла автомобиля тонированные, на крыше установлены рейлинги черного цвета.
Полицейские призывают скрывшегося водителя добровольно явиться в отдел ГИБДД МО МВД России «Усольский» и просят отозваться граждан, ставших свидетелями и очевидцами ДТП, позвонив по телефону 8(39543) 6-78-08.
По информации ГУ МВД по Иркутской области
В Иркутской области водитель сбил школьницу, довёз домой и скрылся
Происшествия, Фото:
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