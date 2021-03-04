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В Иркутской области водитель сбил школьницу, довёз домой и скрылся

В Иркутской области водитель сбил школьницу, довёз домой и скрылся
Происшествия,  Фото:ГУ МВД по Иркутской области
Полиция ищет водителя

26 февраля в городе Усолье-Сибирское была сбита 15-летняя школьница. Девочку сбил автомобиль на «зебре» на улице Менделеева, в районе здания налоговой инспекции. Машина наехала на школьницу, двигаясь задним ходом.

После случившегося водитель посадил пострадавшую школьницу в свой автомобиль и доставил домой. Затем, не сообщая об инциденте в полицию, уехал в неизвестном направлении.

Сотрудники ГИБДД изучили запись камеры наружного видеонаблюдения и установили, что наезд совершил автомобиль «Тойота Королла», в кузове белого цвета. Задние стекла автомобиля тонированные, на крыше установлены рейлинги черного цвета.

Полицейские призывают скрывшегося водителя добровольно явиться в отдел ГИБДД МО МВД России «Усольский» и просят отозваться граждан, ставших свидетелями и очевидцами ДТП, позвонив по телефону 8(39543) 6-78-08.


По информации ГУ МВД по Иркутской области


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