 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

04 марта

03 марта

Популярное

Братчанина убили на парковке суда

Происшествия, 
Ответчик зарезал истца

Вечером 3 марта на автомобильной парковке у здания Братского городского суда убили 61-летнего мужчину. Ответчик по гражданскому делу зарезал истца.

По версии следствия, мужчины вышли из здания городского суда после обжалования решения по гражданскому делу о возмещении морального вреда. На улице между ними произошёл конфликт. В результате ответчик по гражданскому делу нанёс истцу множественные ножевые ранения в область грудной клетки. Мужчина скончался на месте преступления.

После убийства мужчина явился в суд, сдался сотрудникам правоохранительных органов и выдал нож.

- В настоящее время следователи СК и сотрудники полиции проводят необходимые следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия. Подозреваемый задержан. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.


убийство суд
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Инцидентом в торговом центре озаботят главу МВД по Бурятии
Инцидентом в торговом центре озаботят главу МВД по Бурятии
Происшествия, 04.03.2021
Бурятский омбудсмен Юлия Жамбалова взяла на контроль инцидент с выброшенным из торгового центра мужчиной
В Улан-Удэ подростки украли дорогие велосипеды
В Улан-Удэ подростки украли дорогие велосипеды
Происшествия, 04.03.2021
Юный вор обманул друга, не рассказав, что велосипеды краденые
В Бурятии рецидивистка обокрала пенсионера
В Бурятии рецидивистка обокрала пенсионера
Происшествия, 04.03.2021
Воровка перевела себе деньги с чужой карты
Улан-удэнец увёз на эвакуаторе чужую машину
Улан-удэнец увёз на эвакуаторе чужую машину
Происшествия, 04.03.2021
Машина полгода стояла во дворе без присмотра
Житель Бурятии ограбил соседку
Житель Бурятии ограбил соседку
Происшествия, 04.03.2021
Грабителя задержали росгвардейцы
В Улан-Удэ простаивали трамваи
В Улан-Удэ простаивали трамваи
Происшествия, 04.03.2021
Инцидент произошёл во второй половине дня
В Иркутске ассенизатор использовал канализацию не по назначению
В Иркутске ассенизатор использовал канализацию не по назначению
Происшествия, 03.03.2021
Содержимое выгребных ям сливалось через незаконную врезку в канализационную систему

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^