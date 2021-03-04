Братчанина убили на парковке суда

Ответчик зарезал истца



Вечером 3 марта на автомобильной парковке у здания Братского городского суда убили 61-летнего мужчину. Ответчик по гражданскому делу зарезал истца.



По версии следствия, мужчины вышли из здания городского суда после обжалования решения по гражданскому делу о возмещении морального вреда. На улице между ними произошёл конфликт. В результате ответчик по гражданскому делу нанёс истцу множественные ножевые ранения в область грудной клетки. Мужчина скончался на месте преступления.



После убийства мужчина явился в суд, сдался сотрудникам правоохранительных органов и выдал нож.



- В настоящее время следователи СК и сотрудники полиции проводят необходимые следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия. Подозреваемый задержан. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.





