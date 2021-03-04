Пьяная улан-удэнка заплатила в магазине купюрой банка приколов

Инцидент произошёл в 105 квартале



28 февраля в 105 микрорайоне Улан-Удэ посетительница продуктового магазина рассчиталась за товар купюрой банка приколов. Об этом случае сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.



Продавщица рассказала, что пьяная женщина зашла в магазин вместе с приятельницей, набрав продукты и спиртное. Пакет с товаром она отдала подруге, которая тут же вышла из магазина. Сама же достала банкноту номиналом в пять тысяч рублей и протянула продавцу.



Продавец поняла, что это купюра банка приколов. Покупательница заверила, что сейчас заберёт товар у спутницы и вернёт.



Продавец вышла на крыльцо магазина вместе с женщиной. Однако обманщица убежала.



Ущерб составил 1700 рублей.



По «горячим следам» 38-летняя улан-удэнка была задержана полицейскими по месту жительства её приятелей. Там они продолжили распивать алкоголь.



Подозреваемая нигде не работает, часто выпивает. Ранее она уже привлекалась к уголовной ответственности.



Возбуждено уголовное дело по статье «Грабёж».





