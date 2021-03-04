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Пьяная улан-удэнка заплатила в магазине купюрой банка приколов

Пьяная улан-удэнка заплатила в магазине купюрой банка приколов
Происшествия, 
Инцидент произошёл в 105 квартале

28 февраля в 105 микрорайоне Улан-Удэ посетительница продуктового магазина рассчиталась за товар купюрой банка приколов. Об этом случае сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

Продавщица рассказала, что пьяная женщина зашла в магазин вместе с приятельницей, набрав продукты и спиртное. Пакет с товаром она отдала подруге, которая тут же вышла из магазина. Сама же достала банкноту номиналом в пять тысяч рублей и протянула продавцу.

Продавец поняла, что это купюра банка приколов. Покупательница заверила, что сейчас заберёт товар у спутницы и вернёт.

Продавец вышла на крыльцо магазина вместе с женщиной. Однако обманщица убежала.

Ущерб составил 1700 рублей.

По «горячим следам» 38-летняя улан-удэнка была задержана полицейскими по месту жительства её приятелей. Там они продолжили распивать алкоголь.

Подозреваемая нигде не работает, часто выпивает. Ранее она уже привлекалась к уголовной ответственности.

Возбуждено уголовное дело по статье «Грабёж».


грабеж фальшивые деньги
 
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