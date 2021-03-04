Инцидент произошёл в 105 квартале
28 февраля в 105 микрорайоне Улан-Удэ посетительница продуктового магазина рассчиталась за товар купюрой банка приколов. Об этом случае сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
Продавщица рассказала, что пьяная женщина зашла в магазин вместе с приятельницей, набрав продукты и спиртное. Пакет с товаром она отдала подруге, которая тут же вышла из магазина. Сама же достала банкноту номиналом в пять тысяч рублей и протянула продавцу.
Продавец поняла, что это купюра банка приколов. Покупательница заверила, что сейчас заберёт товар у спутницы и вернёт.
Продавец вышла на крыльцо магазина вместе с женщиной. Однако обманщица убежала.
Ущерб составил 1700 рублей.
По «горячим следам» 38-летняя улан-удэнка была задержана полицейскими по месту жительства её приятелей. Там они продолжили распивать алкоголь.
Подозреваемая нигде не работает, часто выпивает. Ранее она уже привлекалась к уголовной ответственности.
Возбуждено уголовное дело по статье «Грабёж».
Пьяная улан-удэнка заплатила в магазине купюрой банка приколов
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