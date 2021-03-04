Житель Бурятии не уберёг украденное мясо от собак

Вор увёз стегно на санках



3 марта в полицию Курумканского района Бурятии поступило сообщение о краже от 32-летнего местного жителя. Мужчина рассказал, что малознакомый молодой человек украл у него стегно мяса. Ущерб он оценил в 15 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.



Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого, ему 32 года.



Вечером 2 марта его пригласил в гости ранее незнакомый мужчина. Выпив изрядную порцию алкоголя, мужчины уснули.



Ночью гость проснулся и, не разбудив хозяина, пошёл домой. Выходя из дома, он заметил на веранде стегно мяса. Мужчина погрузил его на стоящие рядом санки и покатил домой. Дома он поделил стегно на куски и оставил на веранде.



Задержанный рассказал следователю, что, поскольку он был пьян, забыл закрыть дверь на веранду, где лежало мясо. Забежавшие дворовые собаки съели большую часть.



Сельчанин ранее неоднократно судим за кражи.



Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».





