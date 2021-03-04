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В Улан-Удэ подростки украли дорогие велосипеды

В Улан-Удэ подростки украли дорогие велосипеды
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Юный вор обманул друга, не рассказав, что велосипеды краденые

19 февраля в дежурную часть в Улан-Удэ обратилась 39-летняя жительница улицы Смолина. У неё украли два скоростных велосипедов, которые хранились в кладовой подъезда. Общий ущерб составил около 50 тысяч рублей, сообщили в МВД по Бурятии.

Ориентировка на велосипеды была передана наружным нарядам. Вскоре сотрудники патрульно-постовой службы полиции обнаружили брошенные велосипеды на проспекте Строителей.

По изъятым записям с камер видеонаблюдения сотрудники полиции установили, что преступление совершили двое подростков.

Спустя несколько дней в полицию Советского района за попытку кражи продуктов из магазина был доставлен 16-летний первокурсник одного из техникумов. Инспектор ПДН опознала в нём подозреваемого в краже велосипедов.

Выяснилось, что 19 февраля подросток со своим другом зашли в подъезд многоквартирного дома, где живёт его знакомая. Молодой человек соврал другу, что нужно забрать велосипеды его родственницы из кладовой. Он взломал замок, а на чужих велосипедах друзья поехали кататься.

Лишь чуть позже подросток признался, что велосипеды они украли. Его друг уговорил бросить украденные велосипеды на улице.

Возбуждено уголовное дело о краже. С подростками и их родителями сотрудники ПДН провели профилактическую беседу.

Юный вор ранее не привлекался к уголовной ответственности, на учёте в ПДН не состоит.


кража велосипеды
 
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